Tegemist on küll rahvusvahelise organisatsiooniga, ent Maarjamaa ühe popima bändi loomingu eelistamine demonstreeriks suurepäraselt Eesti ja NATO omavahelisi kuumi suhteid ning paneks idapiiri taga piiluvad luureagendid korralikult oma saabastes värisema.

Uku Suviste - "Võitmatu"

Kui Termika igihaljas hitt rahuvalvajate jaoks liialt kelmikas on, tasuks mõelda Uku Suviste peale. Selle mehe esituses valmis ideaalne reklaammaterjal sõjatandrivendluse propageerimiseks. Ainus asi, mis tolle loo vastu räägib, on mullu taaskord dopinguskandaali sattunud USA sprinteri Justin Gatlini osalus.

Rambo tunnusmuusika

Musklis mees seisab keset džunglit ning elimineerib katkematu automaadivalangu saatel lademetes kurjameid. Kas on olemas pilti, mis vaenlastele rohkem hirmu naha vahele suudaksid ajada? Tõenäoliselt mitte, seega on lihamäe Rambo tunnusmeloodia ainuõige valik.

Star Wars - "The Imperial March"

Rääkides endast hirumäratava mulje jätmisest, siis pole lihtsamat viisi meenutamaks kõikidele, et sa oled ikkagi sõjaline organisatsioon, kui kasutada enda hümnina "Tähesõdadest" tuttavat "Impeeriumi marssi".

"A-Rühma" tunnusmuusika

Keegi vajab kuskil abi? Mõnele rahvusele on vaja kamaluga demokraatiat tuua? Kui jah, siis kutsu NATO! Taarataa-tatataa...

Kenny Loggins - "Danger Zone"

Vabadust üksi ei kaitse, see on selge. 1986. aastal ilmunud film "Top Gun" pajatas loo sõprusest ja lennukamraadidest ning selle linateosega sünonüümseks saanud Kenny Logginsi hittlugu "Danger Zone" oleks ideaalne muusikapala, mille saatel end lahingukaaslastega külg-külje kõrval ohutsoonidesse rullida.

Captain Jack - "Captain Jack"

Kapten Jaagu iseendast pajatav lugu võib küll olla pisut nartsissistlik ja sobivam ehk varahommikuseks trennilooks, aga samas - mis saaks olla parem kui enda päeva kohe hümniga alustada ning samal ajal ka tervist hoida?

Status Quo - "In The Army Now" / Village People - "In The Navy"

Hümni üheks eesmärgiks on ikka see, et sa ära ei unustaks, kus pesitsevad su juured. Kuna aga NATO on ikkagi suur ja lai liit, käime ühe laulu asemel välja kaks, et ikka erinevad sõjalised üksused omavahel tülli ei keeraks. Ühte lugu võib näiteks esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kuulata, teist aga käiaks teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.