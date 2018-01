Noortebänd 2017 tiitliga pärjatud Rainer Ild sõlmis lepingu Taani plaadifirmaga No Angel Records, kuhu teiste seas kuuluvad ka The Boondocks, Avoid Dave, Lepatriinu, Helen Adamson ja paljud teised.



Möödunud aasta pakkus vastvõitnud Rainer Ildile palju uusi ja ägedaid väljakutseid. Sealhulgas oli au üles astuda ülimenukal Liis Lemsalu plaadi “+1” esitlusel ning ühiseid kontserte jõuti anda veel Frankie Animali ja The Boondocksiga.



"Me ei jõudnud pillegi veel lavalt maha tõsta, kui juba No Angel Records-i esindaja meie poole pöördus ning pakkumise tegi. Ja kui nüüd täiesti aus olla, siis ma ei tõstnudki pille, vaid Sven tõstis," meenutab Rainer seda, kuidas nende duo, kuhu kuulub ka trummar Sven Seinpere, No Angel Recordsiga koostööni jõudis.

"Rainer Ild on kindlasti viimase aja eredaim tõusev artist, kes on alternatiivmuusikasse toomas julgeid sõnumeid koos isikupäraste vokaalefektidega," kommenteerib No Angel Records-i label manager Kristine Kebbinau, kes usub, et duo tempokas aastalõpp oli ainult alguseks veelgi tempokamale muusikakarjäärile.

Kahtlemata on Noortebändi konkurss osutanud Raineri ja Sveni muusikamaastiku teerajale, kus töökuse ning õigete valikute korral hakkab suuri ja märkimisväärseid tegusid juhtuma. Värskelt sõlmisid nad koostöö manager Sandra Sersantiga ning nüüdsest leiab duo ka Full House Agency artistide ridadest.

Hoog ei näi raugevat ning alanud aastal on oodata Rainer Ildi debüütalbumit ja duole omaseid vimkadega muusikavideoid.