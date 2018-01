Seotud kirjale on ette heidetud, et see tekitab lastel randmekrampe ning sedagi, et 19. sajandist pärit kirjatehnika on lihtsalt ajale jalgu jäänud ning lahus kirjutamine on enam levinud.

Tallinna ülikooli kunstididaktika dotsent Edna Vahter märkis, et kirjatehnika ja selle hindamise teema ei tohiks liikuda ühest äärmusest teise ja edaspidigi peaks kinni pidama sajanditepikkusest kokkuleppest, et a-täht näeb üldjoontes välja selline, nagu ta näeb.

Kuigi tänapäeval saab digitaalselt pea kõik toimetused tehtud ja dokumendidki allkirjastatud, arvas Vahter, et pliiatsiga paberile vormistatud mõtted on intiimsemad, sügavamad ja selgema vaatega.