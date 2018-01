Veel täna võivad telekanalid esitada pakkumise, et saada Tallinnalt aastaks leping toota ja eetrisse lasta saateid „Meie pealinn” ja „Vene küsimus”, kuid hankel osaleja peab olema viimase kahe aasta jooksul üle-eestilises telekanalis saateid tootnud ja suutma tagada kindla hulga venekeelseid vaatajaid.

Eesti rahvusringhäälingu venekeelse telekanali ETV+ peatoimetaja Darja Saar aga ei näe võimalust, et tema kanal saaks hankel osaleda: „Tallinna linna hankekonkurss on juba koostatud nii, et selles saab osaleda ainult üks pakkuja.”

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles, et linn edastab sõnumeid kanalites, „mida jälgitakse” ning et „linna sõnumite edastamine” ei tähenda siis pelgalt seda, et PBK uudistele antakse intervjuusid, vaid et telesaadete tootmine ja edastus ostetakse sisse linna raha eest.