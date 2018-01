Tallinna halduskohus ei rahuldanud Keskerakonna kaebust erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse kohta, millega tuleb neil tasuda 110 100 eurot seoses Keskerakonna kassas olnud sularahajäägiga, mida ERJK peab keelatud annetuseks.

Nimelt tegi ERJK veebruaris Keskerakonnale ettekirjutuse, milles nõuab anonüümse ja seega keelatud annetuse kandmist riigieelarvesse. Menetluse aluseks oli Keskerakonna suur sularahajääk 2014. majandusaasta aruandes. Erakonna juhatus otsustas ERJK ettekirjutuse kohtus vaidlustada, sest ettekirjutuses ei ole konkreetseid fakte keelatud annetuse kohta, ütles Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi Õhtulehele.

Keskerakond leidis kohtus, et ettekirjutuses puudub faktiline alus, ei selgu, millistele asjaoludele tuginedes jõuti seisukohale, et ettekirjutuses toodud kuupäevadel kaebaja poolt endale kuuluva sularaha arvelt enda arvelduskontole tehtud sissemaksed on keelatud anonüümsed annetused. Ettekirjutuses toodud põhjendused on asjakohatud, märkis kaebaja, lisades, et isegi kui raamatupidamisele on etteheiteid, ei ole võimalik sellest järeldada, et kaebaja oleks vastu võtnud keelatud annetusi.

Detsembris arutas Tallinna halduskohus Keskerakonna kaebust tühistada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 110 100 euro suurune nõue. Kohus jättis kaebuse rahuldamata. Otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule.