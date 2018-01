23. märtsil 1970 esilinastus mängufilm „Viimne reliikvia“, mis kujunes väga kiiresti Eesti kõigi aegade edukaimaks filmiks.

Žanrilt enim romantiliseks seiklusfilmiks määratletav mängufilm põhineb kirjanik Eduard Bornhöhe jutustusel „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad“. Ometi on filmi tegijad (stsenarist Arvo Valton, režissöör Grigori Kromanov ja toimetaja Lennart Meri) Bornhöhe ainesega üsna vabalt ringi käinud: filmi tegelased langevad Bornhöhe omadega kokku peaasjalikult vaid nime poolest ja täielikult puudub 16. sajandi teise poole ajalooline taust. Isegi Pirita kloostri hävitajateks on filmis mässav maarahvas Vene tsaar Ivan Julma vägede asemel, kes seda tegelikult tegid.

„Ajaloo“ muutmist filmis on seostatud filmitegijate enesetsensuuriga, et mitte näidata venelasi halvas valguses. Samas omab romantiline lugu kartmatust vabast mehest Gabrielist (Aleksandr Goloborodko), kes armub kaunisse Agnesesse (Ingrīda Andriņa), hoopis suuremat allteksti. Taustaks toimuv maarahva mäss rõhujate (eelkõige kloostri) vastu oli tõlgendatav ka vastuhakuna valitsevale Nõukogude režiimile, mida võimendasid eriti Paul-Eerik Rummo tekstidega ning Uno ja Tõnu Naissoo viisistatud laulud. Peeter Tooma laulduna said need rahva hulgas ülipopulaarseteks ja neid lauldakse siiani.