Et senises toitumiskavas on eelnevad päevad olnud pigem tervisliku toidu päevad, tuleb nüüd ka üks tervislikum patupäev:

Merilin Taimre on trenni- ja toitumisblogi Paljas Porgand eestvedaja. Ta on kirjutanud mitu raamatut, mis on pühendatud kõikidele kokkamishuvilistele, kel on vähegi soovi köögis rohkem katsetada ja uusi põnevaid maitseid proovida. Õhtuleht annab Trennikoolis teile mõned Merilin Taimre lemmikretseptid ühe päeva menüüst.

Vanillikaste:

30 g vanillimaitselist valgupulbrit

30 g vanillimaitselist soja-/kookos-/mandlipiima

Kaunistamiseks:

magustamata toorkakaopulbrit

kakaonibse

kohviube

Sega kokku kõik kuivained ja vala hulka espresso. Aseta külma tõmbama. Sega kokku kaste ja aseta seegi külma. Minuti pärast vala kaste pudrule ja sega õrnalt, et puder jääks siiru-viiruline. Puista läbi sõela peale veel väheke kakaod ja kaunista soovipäraselt.

Lõunasöök:

Lihata-pallid aioli kastmega (25 tükki)

Pallid:

400 g päevalilleseemneid

100 g mandlivõid

170 g päikesekuivatatud tomatit, tükeldatult

25 g basiilikut, hakitult

3 küüslauguküünt, purustatult

3 tl oliiviõli

3 tl kuivatatud peterselli

2 tl kuivatatud tüümiani

2 tl kuivatatud oreganot

1 tl suitsust paprikat

Himaalaja roosisoola

pipart

Aioli:

150 g india pähkleid, leotada

40 ml vett

2 küüslauguküünt, purustatult

1 sidruni mahl

10 g õunasiidriäädikat

½ tl Himaalaja roosisoola

Kaunistuseks:

suitsust paprikapulbrit

peterselli

Blenderda kokku kõik pallide koostisained, kuni mass on kleepuv ja peenematükiline. Lisa soola ja pipart vastavalt maitsele. Vormi peopesade vahel pallideks ning aseta külma. Pese india pähklid leoveest puhtaks ja nõruta.

Blenderda kannblenderis kokku kõik aioli koostisained peale vee. Lisa vett vastavalt vajadusele, et tulemus oleks kreemjas. Kata sellega pallikesed või naudi dipikastmena nende kõrvale niisama! Kaunistamiseks puista peale suitsust paprikat ning lõpeta peterselli tutikesega! Säilitada külmkapis!

Snäkk:

Snickersi jäätis (kaheksa palli)

Jäätis:

2 küpset banaani

400 g kodujuustu

1 tass kookospiima

1 tl vanilliekstrakti

1 tl viina

Karamell:

1 tass üleöö leotatud kivideta datleid

¼ tassi mandlipiima

1 spl naturaalset maapähklivõid

1 spl espressot / kanget kohvi

1 tl vanilliekstrakti

*1 tl viina

¼–½ tl meresoola

Kaunistus:

½ tassi tooršokolaadinööpe

½ tassi soolatud röstitud maapähkleid

Töötle kodujuust köögikombainis kreemjaks. Lisa ülejäänud koostisained ja mikserda, kuni segu on täiesti ühtlane. Vala õhukindlasse nõusse ja aseta sügavkülma. Sega iga 30 minuti järel, kuni jäätis on üpris paks ja tahke. Kuni jäätis on sügavkülmas, valmista karamell. Selleks purusta köögi kombainis pehmeks leotatud datlid. Lisa ülejäänud ained ja mikserda, kuni karamell on tükitu. Soola soovitan lisada viimasena. Arvestada tasub, et karamell peaks olema soolase alatooniga nagu Snickers. Kui jäätis on juba paksem, sega sisse karamell. Aseta tagasi sügavkülma. Purusta maapähklid väiksemateks tükkideks. Soovi korral sulata veidi šokolaadi enne jäätisesse lisamist, kuid võid lisada ka tahked šokolaaditükid. Lisa ka maapähklitükid, sügavkülmuta veel veidi ja serveeri!

Märkus: Viin on hea viis, kuidas vältida jäätises jääkristallide teket. Võib jätta täiesti kasutamata, kuid sel juhul jäätub jäätis sügavkülmas palju rohkem ära.

Õhtusöök:

Pitsa kikerhernepõhjast

1 muna

1 konserv (400 g) / 1½ tassi keedetud kikerherneid

2 purustatud küüslauguküünt

1½ spl seesamiseemnepastat

noaotsatäis meresoola

noaotsatäis pipart

Pese kikerherned jooksva vee all ning kuivata paberrätikuga. Pane kõik koostisaned köögikombaini ning purusta, kuni moodustub ühtlane taigen. Vormi sellest küpsetuspaberiga kaetud pannile suur ümmargune pitsapõhi. Küpseta 200kraadises ahjus umbes 20 minutit, kuni põhi onmõnusalt krõbe ning kuldne. Kuni pitsapõhi on ahjus, valmista ette lemmik pitsakate. Mina kasutasin selleks isetehtud naturaalset tomatipastat, suvikõrvitsa ribasid, riivitud porgandit, poolitatud kirsstomateid, avokaado viile, tükeldatud sparglit, riivitud parmesani juustu ning hakitud rosmariini. Vali oma lemmikud, kata nendega küpsetatud pitsapõhi ning pane veel viieks minutiks ahju, kuni juust on sulanud.