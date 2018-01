Ettevõtte juht Enn Rohula ütles Õhtulehele, et Lindaliini AS on ette tõusmas uuele tasemele ja valmistub kasutusele võtma laeva, millega saaks kiiresti Helsingisse ka autoomanikud. Autotekiga kiirlaeva kasutas möödunud suvel Viking Line, kui ei jäänud selle kasumlikkusega rahule.

Lindaliini As, mis müüs mullu maha kiirlaevad Karolini ja Merilini, teatas täna et kahe varasema jalgsi reisijatele mõeldud kiirkatamaraani asemel plaanitakse liinile tuua autotekiga kiirlaev.

Rohula ütles Õhtulehele, et käis Vikingi laeva liiniloleku ajal vaatamas ja et sellele laadimine ning lossimine oli tema arvates liiga aeglane.„Tahaks, et inimesed jõuaksid ka koos autodega senisest kiiremini Helsingisse,“ märkis Rohula.

Seni on Lindaliinide laevad kasutanud oma laevade sildumiseks kitsast Linnahalli sadamakaid, kuhu peale paari takso rohkem autosid ei mahu. Õhtulehe küsimuse peale, kas Lindaliinid vahetavad uue laevaga opereerima asudes Tallinnas sadamat, vastas Rohula küsimusega „miks?“

Aga kuhu ehitatakse siis ramp ja kuhu paigutatakse kogu autovoog? „Eks ma siis teie käest küsin, kui asi nii kaugel on!“ teatas Rohula.

Õhtuleht kirjutas eile, et Lindaliini AS müüs lisaks laevadele maha ka oma kontorihoone Ädala tänavas, mis on uue omaniku poolt taas müüki pandud hinnaga 800 000 eurot. Rohula ütles ERR-ile, et see oli osa 2014. aastal algatatud firma saneerimisprotsessist.

Firma omanikud on korduvalt vahetunud, 2014. aastal lahkunud Tartu ärimeeste Janek Veeberi ja Urmas Sardise asemel sisenes Lindaliini omanikeringi lisaks Rohulate pereliikmetele ka BLRT Grupiga seotud isikuid (väikeaktsionäre), kes on saanud osaluse läbi laevaremonditeenuse. Üks neist, Timo Sas, kes kuulub praeguseni firma nõukogusse, on aga ajakirjanduse andmetel kolm korda nime vahetanud kurikuulus suurvõlglane.