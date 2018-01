Kundas asuva Estonian Celli haavapuitmassi tehase heitveetoru mitte ei leki nagu varem teatatud, vaid on purunenud mitmeks osaks. Ja seda juba üle aasta tagasi. Kui ajakirjandus uuris keskkonnaaktivistide vihje peale paar nädalat tagasi Maa-ameti aerofotolt paistvat tumedat heitveelehvikut Letipea neeme lähedases rannavees, saatis keskkonnainspektsioon asja uurima tuukrid. Teatati, et jah, toru lekib ja selles on augud. Veel eile ütles Estonian Celli esindaja Õhtulehele, et torus on kolm auku ja üks pragu. Maa-ameti kodulehel oleval vähemalt poolteist aastat vanal aerofotol on aga näha tume lai pruuni heitvee lehvik, mis jookseb merre palju maad enne õiget kohta. Paari kilomeetri võrra avamere poole suunduv toru on fotol näha oleva lehviku järgi katki juba vähem kui poole pealt. Kohas, kus toru peaks lõppema, pole aga näha mingit heitvett. Kui Õhtuleht seda uurima hakkas, selgus, et toru on siiski vähemalt kaheks osaks.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja kinnitas, et asutuse tellitud tuukrid tuvastasid juba 20. detsembril, et süvamerelasu toru on katki ja toruotsad paiknevad teineteisest kuni poole meetri kaugusel.

Pressiesindaja lisas, et samal ajal Estonian Celli reoveepuhasti väljavoolukambrist võetud proovide tulemused on selgunud, need langevad üldjoontes kokku ettevõtte omaseire andmete ja Keskkonnaameti operatiivseire tulemustega. „Seega võib öelda, et torulekke fikseerimisel jõudis merre tavapärase kontsentratsiooniga heitvesi. Küsimus on, kas ja millist mõju omab asjaolu, et heitvesi voolas merre mitteettenähtud kohas,“ ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind. Keskkonnainspektsioon on alustanud heitveetoru lekkega seoses väärteomenetlust tööstusheite seaduse paragrahvi järgi, mis puudutab kompleksloa nõuete rikkumist ehk heitvee merre juhtimise eest vales kohas.Menetlus peab ühtlasi selgitama, kas tegu võis olla hooletuse või pahatahtlikkusega.