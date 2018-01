Prints Harry ja tema südamedaam Meghan Markle kavatsevad USA ajakirja kinnitusel kanda hoolt, et nende maikuised pulmad erakordsuse poolest ajalukku läheksid. Väidetavalt on 36aastasel Meghanil kindel plaan kõndida altari ette ema, mitte isa käevangus.

USA seltskonnajakiri Us Weekly väidab, et telesarjast „Suits“ tuntud Meghan plaanib tõepoolest ebatraditsioonilist laulatust. Kuna Meghan ja tema ema, joogatreener ja sotsiaaltöötaja Doria Radlan (Ragland) on ülimalt lähedased, tahab kuninglik pruut, et just ema teda kevadel Windsori lossi kabelis altari ette viiks. See pole midagi ennenägematut: on juhtunud, et pruuti saadab pulmas ema, kui isa on surnud. Kuid Meghani isa Thomas Markle, kes lahutas Doriast, kui tütar oli kuuene, on täie elu ja tervise juures.

Meghani vanem poolõde Samantha Markle nimetab Us Weekly väidet täielikuks jamaks. „See EI OLE tõsi,“ kinnitab ta. „Meghani viib altari ette meie isa.“ Näitlejatarist 17 aastat vanem poolõde on Meghanit tihti kritiseerinud, nii et vaevalt ta pulmakutse saab. Samantha on nimetanud Meghanit tõusikuks ja väitnud, et too on pärast tuntuks saamist oma pere hüljanud. „Kuninglik pere saaks šoki, kui Meghani teod ilmsiks tuleksid,“ väidab Samantha Markle, kes väidetavalt kirjutab oma kuulsast poolõest paljastusraamatut.

Oma tulevase ämma Doriaga on prints Harry kohtunud, kuid Mehhikos elavalt Thomas Markle'ilt palus ta Meghani kätt telefonitsi.