Möödunud aasta „Eesti laulu“ finaalis paljude eestlaste südamed võitnud Maian Lomp, artistinimega Maian tunnistab, et lauljaks saamine oli tema suurim unistus, ent mitte ainult: „ Minu üks unistusi on saada hoopis kirurgiks. Mulle on see alati huvitav ja põnev tundunud ja mulle meeldib see mõte, et arste on alati vaja. Nad päästavad elusid ja aitavad inimesi ning keegi nende asemel seda teha ei saa.“

Hiljuti plaadifirmaga Universal Music Baltics lepingu teinud muusik tõdeb, et ta ei tea veel, mis pärast keskkooli saab, ent huvi kirurgia vastu ei pea välistama laulmist: „Saan muidugi aru, et mõlemat korraga on keeruline professionaalselt teha, kuid isegi kui valin meditsiini, ei tähenda see kindlasti, et laulmise lõpetaksin.“

Maian räägib, et laulmise juurde jõudis ta juba lapsepõlves. „Olen laulnud nii kaua, kui mäletan. Põhimõtteliselt sünnist saati ja ma ei tea, et kunagi oleks teisiti olnud.“ Ent nooruke muusik pole alati suurel laval esinenud. „Käisin Tallinna muusikakeskkoolis, kus laulsin kooris ning olen käinud ka lauluõpetajate juures, aga suuremalt jaolt olen ikkagi ise õppinud ja harjutanud. Ja loomulikult olen ka duši all laulnud,“ naerab neiu.