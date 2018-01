See oli keelatud armastus, millele Briti kuningakoda julmalt kriipsu peale tõmbas. Printsess Margaretil ja temast 16 aastat vanemal sõjaväelasel Peter Townsendil ei lubatud naituda ka siis, kui mees oli oma eelmise abieluga lõpparve teinud. Elizabeth II nooremale õele eluaegse pitseri vajutanud armudraama oli aga veelgi südantlõhestavam, kui seni teati.

„Ma pole eales näinud õnnetumat naist,“ on lähedased printsess Margareti (1930–2002) iseloomustuseks poetanud. Briti õukonna särasilmal oli temast neli aastat vanema troonipärijast õega võrreldes vabam elu, kuid vabadust abielluda sellega, kes on tema südames see ainus ja õige, Margaretile ei antud. 29aastaselt läks printsess paari boheemlasliku seltskonnafotograafi Antony Armstrong-Jonesiga, kuid õnne ta ei leidnud. Margareti viskilembusest kujunes alkoholism ning Briti kuulsaima seltskonnadaami hilisemad eluaastad möödusid ränkade tervisehädade käes vireldes.