Ta on tubli, et juba aasta esimestel päevadel valitsuse tööle hinnanguid andis, kuid selliseks sisuliseks tööks olnuks arukas põhjalikumalt süveneda või enam tervet mõistust kasutada.

1. Maksukoormus on Eestis järgmise kolme aasta jooksul sama, mis Rõivase valitsuse ajal ehk 34,4 protsenti. Reformierakond lubas 2015 kevadel tulumaksuvaba miinimumi 300 eurot, aga ei saanud hakkama. IRL lubas 500 ja see on tehtud.

2. Rahvusvaheliste reitinguagentuuride hinnangul on Eesti riigi rahandus heas korras. Riigieelarve on tasakaalu lähedal ja valitsussektori võlakoormus kahaneb.

3. Haldusreformile on olnud Reformierakond läbivalt vastu ja seda õnnestus teha ainult seetõttu, et muidu poleks IRL eelmisse koalitsiooni läinud. Ametnike arvu vähendati ka tänase koalitsiooni ajal eelmisel aastal.

4. Laskemoona hankest: Taavi Rõivas keeldus laskemoona probleemi oma valitsuse ajal lahendamast, olgugi, et seda korduvalt arutati. Uus valitsus soetab Eestile vajaliku laskemoona. Piir ehitatakse välja ja situatsioonikeskus tuleb.

5. Rõivas mäletab valesti. Meie valitsuskoalitsioon ei ole kodakondsusseadust üldse muutnud, ega kavatse ka muuta.

Eesti kodakodakondsuspoliitika põhimõtted visati prügikasti siis, kui sotsid ja Reformierakond tegid aastatel 2014-2015 kahekesi tema enda juhtimisel koalitsiooni. See koalitsioon muutis kodakondsusseadust selliselt, et kodakondsuse sai kirjaliku keeleeksamita ja sünnijärgsuse põhimõttest loobuti. Savisaare juhitava Keskerakonnaga linnas ja riigis asju ajanud Rõivas võiks siin vaguram olla - nimelt lubas Reformierakond Savisaarega võimuliitu tehes, et venekeelne gümnaasiumiharidus jääb Eestis alles üle aegade.

6. IRL-i ettepanekul jäeti pool selleaastasest alkoholi aktsiisitõusust ära. Samuti loobus tänane koalitsioon ka Rõivase valitsuse planeeritud diiselkütuse aktsiisitõusust.

7. Korruptsiooni tuleb tõkestada ja asjaajamine peab olema aus. Seetõttu on IRL toetanud uurimisasutuste pädevust asju menetleda. On üllatav, et riigikogus just reformierakondlaste juhtimisel on valminud seaduseelnõu prokuratuuri ja politsei tasalülitamiseks korruptsiooni, riigireetmise, seksuaalroimade puhul ja muudes peitkuritegudes.

8. Just Reformierakonna juhtimisel kehtestati 2000.aastal maks kõigile töötavatele pensionäridele. Ning alates käesolevast aastast tõuseb kuni 1200 eurose kuusissetulekuga pensionäri maksuvaba tulu 500-le eurole ehk ligi 80 eurot kuus.

9. Töövõimereformi koha pealt peaks Taavi Rõivasel olema tarkust häbeneda. Seda algset tema ajal tehtud vusserdust on tulnud teistel palju lappida.