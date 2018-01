1. Iga päev ei pea olema eriline sündmus. Sünnipäevad tööl, väljas söömas käimine, jälle kellegi sünnipäev, vanaema vaaritamine... Lõpuks ongi nii, et pooled söögikorrad on need, mida sa pole ise oma käe ja isu järgi valmistanud. Sa võid vahel ka viisakalt pakutavast keelduda või paluda vanaemal toit kaasa pakkida, et siis hiljem oma kõhutunde järgi süüa.

Nagu kirjutab ajakiri Woman's Day, ei ole siin tegelikult mingit erilist trikki või vandenõud nende vastu, kellel kaal justkui kergesti tõuseb. Kuid on mõned nõuanded, mis aitavad mõista seda, et söömisse ei pea suhtuma kui patustamisse ja et igasugu dieettooted võivad olla täis täielikku jama.

Mõni sõbranna kohe on selline - võib pealtnäha nii palju süüa või magusat vohmida ja ei mingit kaalutõusu! Samas sina proovid järjekorras juba mitmekümnendat dieeti ning tulemused on heal juhul ajutised. Mis on nende naiste saladus?

3. Ära raiska raha dieettoitude peale. See, et mõni naine on loomulikult sale, ei tähenda, et ta kunagi toidusedeleid ei loeks. Vähendatud rasvasisaldusega tootes võib olla rohkem suhkrut ja päris kindlasti on dieettooted täis igasugu põnevaid lisaaineid, mis ei ole tervisele kasulikud. Samuti petavad sildid nagu „30% vähem suhkrut!“ ostja ära nii, et ta hakkab toodet rohkem sööma ning tarbib kokkuvõttes rohkem suhkrut kui varem.

4. Ükski toit ei ole saatanast. Kui sul on isu šokolaadi järele, siis söö seda - võimalusel vali lihtsalt kvaliteetne toode. Isude allasurumine võib viia selleni, et mingi hetk ei pea enam vastu, sööd üle ning tunned end pärast süüdi. Kui on isu, siis paar ampsu ei tee midagi.

5. Maga korralikult. Vähene uni ei ole kaalusõbralik.

6. Jäta see enesepiitsutamine. Söömine on normaalne elu osa, mitte mingi patt või ebanormaalne himu. Kui sõid burksi ja olemine ei ole kõige kergem, eks söö siis homme salatit või suppi. Stressamine ükskõik mille, ka söögi pärast, vaid kergitab kehakaalu.

7. Väldi suhkruvabu karastusjooke. Samadel põhjustel, mis on välja toodud punktis 3.

8. Tee köögis katsetusi. Vaheta vähem tervislikud toiduained uute vastu, proovi teha midagi vürtsikat ning üldse, ära pelga maitseaineid. Kui tervislik roog tundub natuke liiga igav ja mage, siis maitseained teevad ka keedetud brokolist midagi hoopis mõnusamat.

9. Ära loe kaloreid. Esiteks, punkt 6, ja teiseks, on ikka vahe, kas tarbisid sama arvu kaloreid friikartuleid või hoopiski punast kala süües.