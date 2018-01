Sven Mikser rääkis tänasel valitsuse pressikonverentsil, et välispoliitikas tuleb kindlasti raske aasta, nagu oli seda ka lõppenud 2017. aasta.

Mikser märkis, et ohud maailma julgeolekukaardilt ei ole kuhugi kadunud. Vastupidi, on hulk probleeme, mis Eestile pikka aega muret on valmistanud alates Venemaa käitumisest Ukraina suunal, aga mitte ainult Ukraina suunal, või vajadusest hoida Euroopa Liidu ühtsust ja survet, et tuua meie suur idapartner tagasi rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normide järgimise teele.

"Jätkuvalt tegeleme Eesti julgeoleku kindlustamisega, tegeleme selle reeglitepõhise maailmakorra hoidmisega, tugevate suhete ja sidemete hoidmisega nii oma Euroopa Liidu partnerite kui ka transatlantiliste liitlastega," rääkis Mikser.

Välisminister rõhutas, et välispoliitika osa on ka väljaspool Eestit töötavate ja elavate Eesti kodanike kaitsmine.



"Ja mõistagi tuleb töötada ka selle nimel, et me ettevõtetel oleks võimalikult hea pääs välisturgudele ja et Eesti oleks atraktiivne investeerimiskeskkond. Et levitada sellest nii teavet ja sõna kui ka loomulikult kõigi riigisiseste tegevustega toetada seda, et see tõepoolest ka vastaks tõele," seletas Mikser.