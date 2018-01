Power Hit Radio saatejuhina end inimeste kõrvu rääkinud Brigitte Susanne Hunt kõneles TV3-le antud intervjuus, et ta ei loe üldse horoskoope.

Hunt seletas, et loeb pigem eneseabiraamatuid või üldiselt raamatuid. "Ma tunnen, et ma saan sealt natuke rohkem enda jaoks," põhjendas naine. Meedimaastikul jälgib naine oma raadiotöö tõttu eelkõige muusikauudiseid ning kui ta ka horoskoope loeb, siis alles päeva lõpus.

Hunt on tähtkujult Kaalud ning Mangi horoskoop lubab Kaaludele rahaliselt head aastat. Hunt rääkis, et tal on siiani olnud iga aasta rahaliselt parem kui eelmine.