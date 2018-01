Maaelul on oma võlud ja eelised, kuid kahtlemata on maal elamine ka väljakutse. Iseäranis ränk võib maaelu olla siis, kui kodukandis ei leidu tööd, peres pole autot, bussid ei käi ning oled jäänud vanaks ja väetiks. Tõelised kangelased on need lapsepõlvemaadele jäänud või sinna tagasi läinud, kes tegelevad kõige kiuste ettevõtlusega ning annavad ka kogukonna liikmetele tööd.

Kui see plaan õnnestub, siis võib öelda, et Eesti on kaotanud digilõhe ja pakkunud lõpuks ka maainimestele võrdsemaid võimalusi. Kõikjal olev korralik netiühendus võimaldab võtta hulgaliselt kasutusele moodsaid tehnoloogilisi lahendusi ja teha arenguhüppe ettevõtluses. Maal elamine tõuseb kõige selle tulemusel au sisse.

Au ja kiitust väärivad ka linna meepottide juurest ära tulnud inimesed, kelle valiku taga on sageli soov kasvatada oma lapsed üles puhtas ja rahulikus keskkonnas. On palju ameteid ja tegevusi, kus raha teenimiseks ei pea istuma Tallinna südalinna kontoris. Olen Eesti risti ja põiki läbi sõitnud ja näinud, kuidas tublid naised on ääremaal püsti pannud väikesed töökojad, et valmistada näiteks käsitööseepi või kuidas nii noored kui ka eakamad ajavad raskuste kiuste turismiäri. Ärksa meelelaadiga kodanikud otsivad maal alternatiivi põllumajandusele, kus automatiseerimise pärast on vaja palju vähem töökäsi kui paarkümmend aastat tagasi.