23aastane Bailey valmistub müüma oma süütust pakkujale, kes selle eest kõrgeima hinna lauale lööb, vahendab news.com.au. Tema tehingut vahendab kurikuulus Bunny Ranch Nevada osariigis. Enne kiiret hukkamõistu tasuks aga ära kuulata Bailey lugu... Bailey selgitab esiteks, et tema vanuses varasema seksuaalse kogemuseta olla pole mingi imeasi. Teda kasvatasid äärmiselt ranged ja sügavalt usklikud kasuvanemad. Perekond hoidis teda igasuguse n-ö kahjustava mõju eest ja 16aastaselt läks ta kristlikku tütarlastekooli, kus tal puudus üldse igasugune kontakt vastassooga. Hiljem kohtus Bailey noormehega, keda pidas oma elu armastuseks. Poiss nõudis, et paar ootaks seksiga abieluni, sest see on püha toiming ja sellega tuleb oodata. Bailey nõustus, kuid siis murdis noormees ta südame: selgus, et elukaaslane magatas teisi naisi ja nii palju siis abielu ja seksi pühadusest. Siis tuligi Baileyl mõte, et kui nii, siis nii - miski pole püha, siis võib sama hästi ka teenida.

„Mina kujutasin ette, et minu süütus on vahetus minu poiss-sõbra eluaegse pühendumuse vastu. Ma eksisin,“ ütles ta. „Siis tuligi mõte, et peaksin oma süütuse vahetama millegi vastu, millest mul kasu on. Tahtsin kaotada süütuse kõige kasumlikumal teel.“ Ta lisab: „Lõppude lõpuks on see ju minu keha ja minu mure, mida sellega teen.“

Oksjon läks käima ja pakkumised on juba tõusnud nii suurteks, et Bailey esimene kord läheb maksma kindlasti üle miljoni dollari. Bunny Ranch, üks väheseid legaalseid bordelle USAs, on ka juba kinni pannud kuupäeva - 13. oktoobri. Samal päeval toimub asutuses suur pidu, kus tähistatakse bordelli rajaja Dennis Hofi sünnipäeva.