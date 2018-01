„Täna läheme siis külla Venemaale ja vaatame, kaua me viitsime seal olla,“ alustas ajaloolane David Vseviov 16. veebruaril 1997 raadiosarja „Müstiline Venemaa“ avasaadet – talle omase tagasihoidlikkuse ja sooviga end suurte lubaduste väljakäimisega mitte koormata. Nüüd astub sari vastu oma 22. hooajale ja tervitusest „Head Vikerraadio kuulajad, ilusat pühapäeva teile!“ on saanud iganädalane eetrimärk.

Kui te 1997 „Müstilise Venemaaga“ alustasite, oli Venemaa president Boriss Jeltsin ja suurriik alles toibus Nõukogude Liidu lagunemisest. Nüüd sirutab impeerium taas tiibu: Osseetia, Krimm, osa Ukrainast on justkui juba tagasi võetud.

Kui sa hakkad vaatama Venemaa teekonda, selle teekonna suurt teede võrgustikku, siis sa võid tõesti märgata, et 1997. aastaks justkui otsustatud tee tingliku demokraatia poole osutus tupikuks. Nüüd vaadates näeme, et selle kõrval on teine, olulisem, laiem ja sümboolsem tee, mis kulgeb aastasse 2017 juba kuskilt Nikolai I aegadest.