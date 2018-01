Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv riigikogu õiguskomisjoni liige Liisa Oviir ütles kommentaariks tänasele Eesti Päevalehe artiklile, mis käsitles tuntud psühhiaatri Lembit Mehilase süüdimõistmist, et seksuaalne ahistamine peaks olema karistatav kuriteona, mitte väärteona, nagu praegu.

„Jumal tänatud, et meil on olemas selline norm, mille peale toetuda selliste lugude lahendamisel,” ütles Oviir Delfile. „Selle käigus, kui me karistusseadustikku täiendasime, oli väike vastuolu riigikogu ja justiitsministeeriumi vahel, et kas seda on vaja või mitte,” lisas ta. Oviiri hinnangu on inimesed praeguseks endale teadvustanud, et ahistamise ohvriks langedes on nüüd võimalus oma õiguste eest seista.

Oviiri sõnul oli täiesti mitteaktsepteeritav see, mida artiklis kirjeldatud arstipoolse ärakasutamise ohvriks sattunud naine pidi patsiendina nõrgemal positsioonil olles läbi elama, kuid põhendused, mida Mehilane oma käitumisele tõi, olid Oviiri sõnul veelgi šokeerivamad.

