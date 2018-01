Täna õhtul näeb televiisorist taas James Cameroni kuulsat filmi „Titanic“. Traagiliselt uppunud laeva lugu on inspireerinud paljusid, ka multimiljonär Clive Palmerit, kes lasi ehitada õnnetu laeva täpse koopia.

Titanic II ehitus peaks plaanide järgi lõpule jõudma käesoleva aasta jooksul. Laevaehituse algatajaks oli Austraalia miljonär Clive Palmer, Titanicu-entusiast ja muidu laia silmaringiga mees - 2014. aastal avas ta Austraalias Palmersauruse lõbustuspargi, kus on üle 160 mehhaanilise dinosauruse.

Uue laeva ehitus on kestnud pisut üle kahe aasta ning läinud maksma üle 500 miljoni dollari. Võimas alus on põhjaläinud Titanicu täpne koopia, mille interjööri kuuluvad ka selle kuulsad paraadtrepid. Laeval võib meelt lahutada Pariisi stiilis kohvikus ja Türgi saunas.

Uuel Titanicul on siiski üks oluline erinevus. Nimelt ohutusnõudeid ja -regulatsioone järgitakse ülima täpsusega ning mõistagi on pardal tänapäevane tehnika. Samuti ei pea muretsema päästepaatide ja -vestide hulga pärast. Uuel Titanicul on neid piisavalt ka n-ö vaeste kajutites reisijatele.

Esimese reisi kuupäev pole veel paigas, kuid trajektoor küll: see saab olema Jiangsust Dubaisse.