„„November“ on maailmas erinevatel festivalidel üllatavalt hästi vastu võetud. Suures plaanis on hinnatud teda päris hästi. Ameerikas tõdeti isegi, et ekraanil nähtu pole muinasjutt, vaid on ehe kapitalism. Nende tarbijamentaliteet on Eestiga võrreldes tükk maad grotesksem,“ ütleb režissöör Rainer Sarnet, kelle linateos „November“ pälvis eile kinos Sõprus Eesti filmiajakirjanike ühingult (EFÜ) aasta parima filmi auhinna ehk Neitsi Maali.

Värske laureaat tõdeb, et ka välismaal on filmi sisu üllatavalt hästi mõistetud ning pärast seansse pole publik talle selliseid küsimusi esitanud, mis vastupidisele viitaksid. „Kõigile on see lugu olnud suhteliselt arusaadav.“

Sarnet plaanis filmimisega alustada juba tosin aastat tagasi, kuid tollal ta erinevatel põhjustel võteteni ei jõudnud. „Nüüd kestsid võtted kokku kaks aastat ja võttepäevi tuli kokku 60 kanti. Nii et kogu protsess väga pikaks ei veninud, aga ettevalmistus oli siiski piisavalt närvesööv.“ Võttepäevi meenutades ütleb Sarnet, et midagi lihtsat selle filmi juures polnud. „Seal oli kõik keeruline. Tegemist oli loomadega, amatöörnäitlejatega, krattidega, eriefektidega. Nii et lihtsat päeva polnudki. Pluss see, et kõik toimus talvel, külmas ja pimedas.“