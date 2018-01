Õnn, et neil kordadel pääsesime inimohvriteta, sest mitte alati pole neid õnnestunud vältida. Kuid kindlasti ei saa normaalseks pidada olukorda, kus kiirabiautode teekond ühte linnaossa ei rohtu, vaid neil on vaja kiirustada päästma surmasuust inimesi ühel ja samal põhjusel.

Lihtsam variant oleks väita, et gaasiohutus on korteriomanike mure. Kui elu näitab, et elanikud ja ühistud probleemiga toime ei tule, peab sekkuma riik. Täpselt samal põhjusel, nagu päästeamet on teinud reide suitsuandurite olemasolu kontrollimiseks üksikute vanainimeste või ka asotsiaalide elamistesse ning vajadusel puuduolevad andurid isegi kinkinud ja paigaldanud.