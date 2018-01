Riigikogu liige Taavi Rõivas jagas sotsiaalmeedias kriitikat, millised on olnud Jüri Ratase valitsuse kümme eksimust. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu kirjutas punkt-punktilt vastu, mida ta ekspeaministri kriitikast arvab.

1. Maksukaose loomine

Kriitika: Eesti maksusüsteem on juba neljal aastal järjest valitud OECD riikide ehk maailma kõrgliiga konkurentsivõimelisimaks. Rahvusvahelise hinnangu kohaselt maailma parimat süsteemi jämehäälestama asudes on lõhutud tulumaksusüsteemi lihtsus ning kehtestatud hulgaliselt uusi ja inimestele ning ettevõtetele arusaamatuid makse.

Vastus: OECD hinnang on, et maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni ergutab majapidamiste ostujõu kasvu ja see peaks toetama nii tööturul osalemist kui vähendama madalate sissetulekute maksukiilu, leiab OECD. Juba 2012. aastal ütles Majanduskoostöö- ja arengu organisatsiooni raport, et Eestis on väiksema sissetulekuga inimeste maksumäär teiste riikidega võrreldes kõrge ja tuleb kaaluda maksuvaba miinimumi tõstmist. Seda Keskerakonna juhitud valitsus ka tegi. Madalat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulek kasvab 64 euro võrra. Võidavad kõik need, kelle sissetulek kuus on kuni 1776 eurot.

2. Tasakaalus riigieelarvest loobumine

Kriitika: Esimest korda peale majanduskriisi planeeris valitsus 2018. aasta eelarve nii struktuurselt kui nominaalselt defitsiiti. Nii Eesti Pank, erasektori eksperdid kui varem riigi rahanduse eest vastutanud Reformierakonna poliitikud on juhtinud tähelepanu asjaolule, et olematu tööpuuduse ning soodsa väliskeskkonna ajal lõdvendatud fiskaalpoliitika toob raskematel aegadel väga valusa tagasilöögi ning vähendab tuleviku majanduskasvu.

Vastus: Kaasavama ja rohelisema majanduskasvu saavutamiseks soovitas OECD kaaluda valitsemissektori eelarve reeglile pikemas perspektiivis väikse puudujäägi lubamist. Eelarvetasakaal on OECD hinnangul praeguses majandustsüklis mõistlik. Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel tasemel A+ ning tõstis reitingu väljavaate stabiilsest positiivseks. Eesti on Fitchi hinnangul pöördunud tagasi suurema majanduskasvu kursile, mis vastab riigi pikaajalisele võimekusele. Pärast üleilmset finantskriisi jäi Eesti majanduskasv potentsiaalile alla. Paranemine tuleneb agentuuri hinnangul riigi tugevast eelarvepoliitikast, väliskeskkonna soodsatest arengutest ja sisetarbimise ning investeeringute kasvust Eestis

3. Riigireformi lahjendamine

Kriitika: Eesti ametnikkonna professionaalsuse parimaks tunnistuseks on maailma parim e-riik ning hästi õnnestunud Euroopa Liidu nõukogu eesistumine. Et olla parim ka tulevikus, koostas eelmine valitsus minister Arto Aasa eestvedamisel väga põhjaliku riigireformi kava, mille osaks oli nii ametnikkonna arvu kärpimine kui üha paremini toimivad avalikud teenused. Ametisolev valitsus on suurest osast kavast loobunud. Kulude kokkuhoid oleks tõsine alternatiiv uutele maksudele.

Vastus: Piiride nihutamisele andis sisu Keskerakonna juhitud valitsus. Põhjamaadele omaselt suurendab valitsus kohaliku omavalitsuse rolli ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel. Järgmise nelja aasta jooksul suurendame omavalitsuste tulubaasi 185 miljoni euro võrra. Enam kui saja miljoni euro lisatulu ulatuses saab iga kohalik omavalitsus ise otsustada, kuhu lisavahendid suunatakse. See on võimalus tõsta erinevate kohalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Viime pealinnast välja 1000 avaliku sektori töökohta, et Eesti poleks vaid Tallinn.

4. Julgeolekuvaldkonna investeeringute edasilükkamine

Kriitika: Koalitsioonipoliitikuteltki palju kriitikat pälvinud kaitseinvesteeringute kärpimine asendus küll summade edasilükkamisega, kuid paraku on ajakriitiliste investeeringute ajatamine (loe: edasilükkamine) saanud trendiks. Eelmise valitsuse poolt RESi eraldatud enam kui 70 miljonit eurot piiri väljaehitamiseks on nüüd siseministri sõnul muutunud “tärniga rahaks reservis” ehk teisisõnu lükkub lootus näha juba 2018. aastal nüüdisaegset ja turvalist idapiiri määramata tulevikku. Venima on jäänud ka julgeolekuinfo seisukohast kriitilise situatsioonikeskuse loomine.

Vastus: 2018. aastal eraldatakse kaitsekuludeks 524 miljonit eurot, mis on meie ajaloo suurim kaitse-eelarve ning sellele lisanduvad veel NATOlt laekuvad välisvahendid. Aastatel 2018-2020 täiendatakse ka 60 miljoni euro eest laskemoonavarusid. Aastatel 2018-2021 lisandub politsei- ja piirivalveameti (PPA) eelarvesse 21,5 miljonit eurot, mis on ette nähtud kiirreageerijate ja piirkonnapolitseinike arvu suurendamiseks. Tegemist on enam kui kümne aasta olulisema investeeringuga PPA võimekusse.

5. Kummardused Kremli poliitikale

Kriitika: Erinevad poliitikasõnumid eesti ja vene keeles. Eesti maksumaksjate raha Kremli propagandakanalile. Soovimatus laiendada eesti keeles õpet vene emakeelega noortele. Ettepanekud kodakondsuspoliitika nõrgendamiseks. Diktaatoriga kätlev kõrge koalitsioonipoliitik. Nõukogude okupatsiooni kannatusi naeruvääristavad kõrged koalitsioonipoliitikud. Ukrainat värdriigiks nimetav koalitsioonipoliitik. Soovimatus tühistada lepet parteiga, kes on vastutav agressiooni eest Gruusias ja Ukrainas. Kaua võib?

Vastus: Keskerakond ei toeta Reformierakonna poliitikat, millega püütakse eirata 1/3 Eesti elanikkonnast, sest ühiskonna lõhestamine ei too mitte mingil moel Eestile kasu. Selle poliitika heaks näiteks oli ka Reformierakonna kohalike omavalitsuste kampaania, mis solvas reformierakondlasigi.

Parema eesti keele õppeks vaid aastaid kuulatud jutust ei piisa. Praegune valitsus loob Narva eesti keele maja, kus eesti keelest erineva emakeelega inimesed saaksid õppida ja praktiseerida eesti keelt ning osa eesti kultuurist laiemalt. Riik toetab eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte õpet ning sama teeb Tallinn. Keskerakonna valimislubadus oli rohkem eesti keele õpet venekeelsetes lasteaedades. 17 aasta jooksul, mil Reformierakond oli võimul, pole loodud vajalik ja normaalne metoodika, mis ka päriselt last keeleliselt arendaks ning puudub vajalik õpetajaskond. Niisamuti pole lahendatud mittekodanike küsimus, keda Eestis on ligi 80000 inimest. On täiesti selge, et nii suur hulk määratlemata inimesi on murekoht, millega tuleb tegeleda.

6. Jonnakas aktsiisipoliitika

Kriitika: Oskuslikult kasutades võib aktsiisipoliitika samaaegselt vähendada mõne aktsiisikauba - näiteks alkoholi - tarbimist ning suurendada riigieelarve laekumist. Ei pea vast ütlemagi, et vinti üle keerates ning ühiskonna reaktsiooni täielikult eirates on tulemus soovitule täpselt vastupidine ning potentsiaalselt võidukast võitlusest pahedega saab naeruväärne farss.

Vastus: Esimeste otsustena jättis koalitsioon ära diislikütuse aktsiisitõusu, mis sel aastal oleks kehtima hakanud. Ära jäeti ka majutusasutuste käibemaksutõus. Alkoholiaktsiis tõusis kavandatust poole võrra. Alkoholitootjate liidu tegevjuht Triin Kutberg on välja toonud, et piirikaubandus Lätiga algas 2015. aasta lõpus, kuid erilise hoo andis sellele 2016. aasta alguses toimunud järjekordne 15-protsendiline aktsiisitõus. Seega tekkis piirikaubandus eelmise valitsuse aktsiisiotsustest ning oli käesoleva aasta õlleaktsiisi tõusu ajaks juba ammu õide puhkenud. Tarbija valuläve ei ületanud mitte praegune, vaid eelmine valitsus.

7. Omade varjamatu eelistamine

Kriitika: Võib-olla on see juhus, et tasuta (loe riigieelarvest kinnimakstud) bussitransport maakonnaliinidel tooks kenakese tulu keskerakondlasest bussiärimehele ning koalitsiooniläbirääkimistel kiiruga loodud lisatoetusest saab suure ampsu läbirääkijaga seotud isikuga seotud ettevõte. Võib-olla on see juhus. Aga see näeb väga halb välja. Korruptsioon on julgeolekuoht ja ebavõrdse konkurentsikeskkonna loomine kahjustab ettevõtluskeskkonda korvamatult.

Vastus: Ka poliitretoorikas ja süüdistades võiksid reformierakondlased proovida jääda faktipõhiseks ja veidi enam süveneda. Ükski bussifirma ei saa kavandatavast muudatusest mingeid eeliseid ega lisatulu. Vedaja tulukus ja kulukus jääb ikka samaks, nagu see praegu on, sest liinilubasid jagatakse konkursi alusel. Ehk ettevõtted osalevad hangetel ja saavad niipalju, kui nad on pakkunud.

8. Pensionisegadus

Kriitika: Kõrgem maksukoormus töötavale pensionärile. Flirt mõttega kaotada pensioni teine sammas. Soov kaotada esimese samba seos inimese sissetulekuga ehk viia süsteem tagasi 1999. aasta reformi eelsesse aega… On valdkondi, kus kindlustunne on kõige alus. Pensionivaldkond on kindlasti üks neist. Ametisoleva valitsuse hektilised sõnumid on selles vallas kõike muud kui kindlustunnet sisendavad.

Vastus: Keskerakond seisab selle eest, et inimeste tööd hinnatakse nii praegu kui ka vanaduspõlves mitte palganumbri, vaid töökuse ja panuse eest. Väike palk ei ole vähene motivatsioon või püüdlikus, vaid on osaks meie paljudel väga vajalikel elualadel. Seetõttu on meie eesmärk pensionireform, kus pensioni esimene sammas sõltub töötatud aastatest. Uus süsteem muudab pensionisüsteemi õiglasemaks ning toob kasu madalapalgalistele inimestele. Tulumaksureformist võidab üle 40% pensionäridest ehk rohkem kui 150 000 inimest ning 51%-l jääb netopension samaks.

9. Vähene tähelepanu töövõimereformile

Kriitika: Töövõimereform aitab hõivesse kümned tuhanded inimesed, kes seni tervise tõttu eemal olnud. See on liialdusteta selle sajandi olulisim reform sotsiaalvaldkonnas. Kas oleme reformiga soovitud graafikus? Kas valitud tövõime hidnamise metoodika on end õigustanud? Milliseid korrektuure tuleks reformi ellurakendamise käigus teha? Kas suudame vähenenud töövõimega inimesi aidata ka peale EL struktuurifondide toe lõppu? Olen kindel, et Töötukassa teeb kõik selleks, et reform õnnestuks, aga sedavõrd suured reformid nii valitsuse kui avalikkuse pidevat tähelepanu.

Vastus: Nii töövõimereform kui ka väga paljud teised sotsiaalküsimused on pideva ja hoopis suurema tähelepanu all kui varem. Vanemapuhkus on muutunud paindlikumaks, Õigus riigipoolsele õppelaenu kustutamisele laieneb ka nendele vanematele, kes kasvatavad raske puudega last. Lapsetoetus esimese ja teise lapse pealt tõusis 1. jaanuarist 2018. aastal 55 euroni. Alates kolmandast lapsest on toetus igale lapsele 100 eurot. Jätkub peretoetuste maksmine paljulapselistele peredele. Kohalikele omavalitsustele antakse summad matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks arvestusega, et keskmiselt oleks võimalik maksta matusetoetust 250 eurot jpm.

10. Visioonipuudus

Kriitika: Reformierakonna visiooni Uuest Põhjamaast on ohtralt kritiseeritud ning nii peabki - demokraatia tähendab debatti ning oponentide kriitikat. Selle visiooni tuum on avatud, dünaamiline ja hästi kaitstud ühiskond, kus kodanike jõukus jõuab järele vanadele põhjamaadele. Kõik eelmise valitsuse olulised poliitikad laiapindse riigikaitse tähtsustamisest kuni tööjõumaksude langetamiseni toetasid selle visiooni elluviimist. Mis on aga praeguse valitsuse visioon? Soovist teha teisiti üksi ei piisa. Liider peab sõnastama suuna ning olema valmis seda igal sammul põhjendama.

Vastus: Tahe jõuda viie rikkaima hulka või rääkida tuleviku Tallinnast on tore, kuid sellel kõigel peab olema ka reaalne sisu, mis selleni viib. Valitsusel on selgelt sõnastatud eesmärgid:

Edendada Eesti majanduskasvu,

Hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut,

Kasvatada Eesti rahvaarvu ning

Suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust

Viia edukalt läbi Eesti Euroopa Liidu eesistumine

Euroopa Liidu eesistumine viidi läbi edukalt ning selle eest on oma tänu peaminister Jüri Ratasele ja teistele avaldanud väga paljud Euroopa liidrid. Kõigi nende eesmärkide taha saab kirjutada reaalsed otsused, mis tõepoolest inimeste elu mõjutavad ning viivad meid paigalseisust edasi.