Inimeste arvamused näivad jagunevat kaheks. Ühed arvavad, et pudrumägesid ja piimajõgesid pole kuskil ning välismaalt õnne otsimine on pelgalt kergema vastupanu teed minek.

Ei ole uut siin päikese all. Läks samuti hea sõber umbes kirjeldatud moel samale maale. Aga niipea, kui tervis vimka viskas ja arsti sekkumist tarvis oli, muutus see kärnane Eesti äkki uuesti armsaks. Või vähemasti ei näidatud enam häälekalt välja, kuivõrd lootusetu ja mõttetu siin kõik on.

Olen üsna kindel et see naine tuleb üsna peagi sealt tagasi... Kui sa ei saa Eestis hakkama, miks peaks su elu järsku välismaal lill olema?

Mis siis saaks,kui me kõik pakiksime oma lapsed ja vanurid kokku ja siit minema koliksime? Mida siis hakkavad need "õiged eestlased" kõik siis siin peale, kui otsustavad mingi aeg tagasi tulla. Majad on külmad, keegi ei küta.Toitu poes pole, sest põllumehi pole. Kõike seda tavapärast, mida on harjutud siin tarbima, seda pole, sest kõik on kuskile soojale maale läinud suurt raha taga ajama.

Eks ikka need nõrgad lähevad ära, kes ei suuda ja ei taha ise oma kodumaa heaks midagi korda saata. Ainult vinguvad nende kallal, kes üritavad. Loodetakse leida süsteem, mis teeb neile kõik ette-taha ära. Aga vot ei ole mujal parem ja lihtsam. Süda jääb ikka eluks ajaks koju. Eks lõpuks vast saadakse aru, et kodus ikka kõige parem. Omal nahal vaja kõik totrused järgi proovida.

Eks ikka mujal on rohi rohelisem ja pudrumäed ootamas! Ei usu neid muinasjutte, et seal on paradiis. Nii mõnedki on tagasi Eestisse pagenud. Kulla inimene, ära põleta sildu!

Hispaaniasse kolimist kiitvad kommentaarid

Kuigi eestlase parim toit olevat teine eestlane, soovivad mõned Kristile ka jaksu. Paljud kommenteerijad kirjutavad sellest, kuidas nad on ise samuti kodumaa tolmu jalgelt pühkinud ning võõrsil õnne leidnud.

Eks uude riiki kolimisel ole risk juures, aga proovida kindlasti tasub. Tuleb valmis mõelda ka plaan B.

Parem proovida, kui hiljem vanast peast kahetseda, et miks ei kolinud ära. Tean palju praegu pensionieas või kohe pensioniikka jõudmas inimesi, kes kahetsevad, et ei läinud Eestist ära. Pensionid on väga väikesed Eestis ja ka sotsiaalhoolekanne on väga nigel.

Kõik elumuutused ongi riskantsed, aga asi on seda väärt. Julge hundi rind on rasvane!

Müüsin kõik 8 aastat tagasi ja kolme lapsega pere oligi lännu. Lapsed võtavad kõike kergelt omaks ja kahetseda pole midagi. Ostsime siin omale uue kodu. Autosi ei viitsinud ka kaasa vedada. Neid müüakse igal pool. Raskem ja kurvem osa asjast on muidugi see, et üsna varsti hakkad aru saama tõsiasjast, et tegelikke sõpru Sul peaaegu polnudki. Kapatäis tuttavaid, kes Sinu olemust lihtsalt ära kasutasid. Ka sugulaste ringis avanevad silmad hoopis teise nurga alt. Siinsed mustajad on lihtsalt kinnise silmaringiga ja arvavad, et maailm ongi ainult väike konnatiik, nagu Eesti, kus peale maksude maksmist ja kuidagimoodi palgast palgani oma elupäevi veeta.

Tulebki siit pätiriigist ära minna. Loodan, et kunagi saab ka Hispaanias olema sama suur eestlaste kogukond nagu on see Soomes! Eesti jäägu migrantidele, sest meie ametnikud muretsevad vaid vaid nende heaelu eest!

Sõgedad on hoopis need, kes pole ikka veel, oma 26 aastaga aru saanud, et Eesti patrioodi mängimine on peaga vastu seina jooksmine. Kes tahaksid tegelikud patrioodid olla, pekstakse libapatriootidest kisakõride poolt maa alla. Head õnne sulle, tubli naine!