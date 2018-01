President Kersti Kaljulaid jagas kantseleitöötajatele soliidseid aastalõpupreemiaid. Parimate nõukogudemaa traditsioonide kohaselt sai „erakordsete teenistusalaste saavutuste“ eest kolmeteistkümnenda palga vabariigi presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo (3000 eurot).

Pühendumise ning väga hea töö eest said preemiat ka kantseleitöötajad Taavi Linnamäe (1500), Erki Holmberg (1500), Kristel Lõuk (1300), Paloma Krõõt Tupay (1280), Mall Gramberg (650) ja Triin Väljataga (650).

Mõistagi on presidendil soolise võrdõiguslikkuse büroo naisterahvaste ees nüüd kõvasti selgitamist, sest meestöötajate preemia on naistöötajate omast kuni viis korda suurem. Samas teeb maksumaksjatele kindlasti rõõmu, et heade töötulemuste eest jagatakse ka häid preemiaid. Kui ikka tuleb näituseks tööpäeval Brüsselisse reisida, siis kahtlemata väärib see peale komandeeringuraha ka preemiaga tunnustamist. Õhusõit, lõputu lennujaamades tormamine ja ametnikega suhtlemine pole kerge töö.

Lihtsal inimesel on aga rõõmustav teada, et riigikassas on pappi nagu muda. Seega võib oodata, et seda pudeneb peale rahvuse säilimisel nõnda olulisele presidendiinstitutsioonile ka paljulapselistele peredele ja invaliididele, kes praegu veel on sunnitud raha kerjama telesaadetes. Ükskord saame preemiat niikuinii!