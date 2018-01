Siis vabandas kodumaale jõudnud president Kaljulaid. Siiralt. Uskusin sinisilmselt, et sellega võib läbimõtlemata seigale joone alla tõmmata. Aga ei! Vahepeal olid ärganud poliitikud ja kuigi valimisi sel aastal ei ole, haistsid nad võimalust lõigata poliitilist kasu.

EKRE puhul on see mõistetav, sest juba enne jõulurahu väljakuulutamist tahtis seitsmeliikmeline fraktsioon panna paika presidendi tagandamise korra. Nii lühikese aja jooksul muutuvad inimesed vähe ja loodetavasti ma ei eksi, kui väidan, et kaikameestel oli jutt juba vanal aastal valmis treitud. Rahvaliidu mantlipärijatele oli vastuvõetamatu ka eelmine president, aga siis ei olnud veel rammu ja platvormi riigipea mahavõtmiseks. Kui veel varasemat aega meenutada, siis tegelikult on neil jätkunud häid sõnu üksnes Arnold Rüütlile – Tallinna Televisiooni „Vaba mõtte klubis” ja saates „Otse kümnesse” on Helmed teinud pihuks ja põrmuks ka kadunud Lennart Meri.

Kahju, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei kohtle meie riigipäid võrdselt. Muidugi, eelkõige hoitakse ja tunnustatakse ikka lähedasi, mida erakonna auesimees Arnold Rüütel vähemasti partei juhttuumikule kindlasti on. Aga traditsioonidest rääkides ja elu põhiväärtusele rõhudes ei maksa minna liiga hoogu ja eeldada, et inimestel on haugi mälu.

Veebruaris, vahetult enne vabariigi aastapäeva, möödub 30 aastat Arnold Rüütli teleesinemisest, kus ta ütles: „Igal realistlikult mõtleval inimesel on selge, et mingit tagasiteed kodanliku Eesti vabariigi juurde ei ole ega saagi olla, sest see käiks ju vastu meie rahva praegustele olemuslikele majanduslikele ja sotsiaalsetele huvidele.” Teema lõpetuseks: seda ei öelnud 1988. aastal verisulis kommunistlik noor, vaid 60 aasta juubeliks valmistuv hallipäine riigitegelane.

Presidendi uusaastakõne 1992 ja 2007

Hümni ärajäämisega on ebaõiglaselt vähe kommenteeritud presidendi uusaasta kõnet. Nopiti välja üksik lause ja sobitati kalambuursesse kastmesse (Maarja Vaino „Sajaga puusse?”, Postimees, 2.01). Või korraldati presidendikõnes tunnustust saanud isetekkelise tantsupeo eeskujul isetekkeline laulupidu („Grupp inimesi kogunes südaööl Tallinnas Vabaduse väljakule hümni laulma,” ERR, 2.01).

Kui isetekkelisel tantsupeol osales 60 tantsurühma ja pealtvaatajaid oli 2000, siis isetekkelisel hümnilaulmisel oli kuus lauljat. Kas uusaasta esimese päeva õhtul puges tuntud riigitegelaste põue kaamerahirm või oli põhjus milleski muus, igatahes laulsid Liia Hänni ja Ivari Padar hümnisõnu paberilt. Aga ilusasti laulsid, hoolimata sellest, et millegipärast paljastasid mehed pea alles kolmanda salmi ajal.

Olin 25 aastat tagasi president Lennart Meri uusaastaläkituse koostamise juures ja seetõttu oli huvitav võrrelda seda president Kersti Kaljulaidi kõnega. Jättes kõrvale tonaalsuse ja asukoha, kus neid esitati, leidsin üllatavalt palju sarnasusi.

Vaid üks näide:

„Vähem kui kahe kuu pärast saab meie riik 75 aastaseks. Eesti on olnud avatud ühiskond Tartu rahu päevist ja jääb selleks. Aastavahetusel, Eesti vabariigi juubeliaasta eel, on mu kokkuvõte lühike. Meil on ees pikamaajooks, kirikukellad, mis hetke pärast löövad sisse uue aasta, märgivad vahefinišit. Võime möödunud aastaga rahule jääda eeldusel, et oskame edasi liikuda tempot tõstes, lihaseid säästlikult pingutades, sügavalt ja rahulikult hingates, oma südamelööke jälgides,“ kõneles riigipea 1992. aastal.