2. „Titanic“ tõestab, et raha pole elus kõige tähtsam. Ei ole oluline, kas viibid Titanicul esimeses klassis või mitte, Rose ja Jack leidsid üksteist sellele vaatamata. Jackil oleks olnud küll oluliselt lihtsam, kui ta oleks viibinud samuti esimeses klassis, kuid rikka tüdruku Rose’i õnnetu olek ning probleemid näitasid, et raha ei tee õnnelikuks. Lõppude lõpuks võitlesid kõik inimesed elu ja surma nimel, ükskõik kui rikkad või vaesed nad poleks.

On vähe inimesi, kes pole hittfilmi „Titanic“ kunagi näinud. Kuid on palju inimesi, kes on katastrooffilmi lausa mitu korda näinud, kes tunnevad Rose’i ja Jacki hingeelu ning oskavad peast nimetada ka kõiki pisidetaile. Mis paneb inimesi romantikast küllatud draamafilmi üha uuesti ja uuesti vaatama ja miks peaks televaatajad pähekulunud linateose saatel taaskord pisaraid valama?

3. Filmis on näha jalust nõrgaks võtvat rüütellikkust – Jack, olles ise madalast klassist, käitub tõelise kõrgklassi härrasmehena. Ta päästab Rose’i elu, käib temaga glamuursel peol ja näitab täpselt, milline peaks olema mees naise kõrval. Ta käitub auväärselt, viisakalt ja on tõeline džentelmen.

4. Hingetuks võtab stseen laevaninal, kus Jack hoiab Rose’i selja tagant kinni. Romantika, ilu ja laul „My Heart Will Go On“ Celine Dioni esitusel tekitavad koosluse, millest ei saa kunagi küllalt. See moment tekitab külmavärinaid, samas ka kurbust ja õnnepisaraid.

5. Vaidlemine Jacki pääsemise või mitte pääsemise osas ei lõppe kunagi. Iga kord tekib pähe mõte, et Jack oleks ilusti mahtunud Rose’i kõrvale ning oleks jäänud ellu. Kindlasti oleks olnud rohkem tegemist, sest ust oleks keeruline olnud kahekesi balansis vee peal hoida, kuid mõte, et armunud paar oleks kasvõi saanud vaheldumisi ukse peal jõudu koguda ja soojeneda, ei lase magada. Rose’i kehastanud näitlejanna Kate Winslet on öelnud ka populaarses Jimmy Kimmeli jutusaates, et ta nõustub faktiga, et Rose oleks mahtunud koos Jackiga ukse peale.

