Iraanis detsembri lõpus alanud rahutused on taas tekitanud nii mõneski lootusi, et selles riigis saab midagi muuta.

Revolutsiooni muidugi ei tulnud. Viimase šahhi ajal oli Iraanis majanduslik õitseng, mida mäletavad veel paljud iraanlased. Seoses 1979. aasta islamirevolutsiooniga ja sellele järgnenud Iraani-Iraagi sõjaga (1980–1988) said majanduse hiilgepäevad läbi. Samas hakkas Iraani majandus 1990. aastatel taas tõusma. Nüüd aga pole paljud iraanlased rahul mitme asjaoluga, nagu stagneerunud autokraatlik islamistide ülemvõim, sõnavabaduse ja muude õiguste piiramine ja suur korruptsioonitase. Aga olulisim faktor on majanduslikud probleemid, mida Iraani rahvastik on viimase 10 aasta jooksul omal nahal tunda saanud.

Iraanlased on jäänud vaesemaks paljuski valitsuse tõttu, keda alates 1989. aastast, pärast ajatolla Khomeini surma, juhib gerantokraatlik 78aastane ajatolla ‘Alī Khāmene'ī, Iraani kõrgeim juht. Riigi tähtsuselt teine isik on aga president, kelleks on alates 2013. aastast Hassan Rouhani. Kui Rouhani sai presidendiks, tärkas iraanlastes lootus, et äkki tema ajal olukord paraneb: õhkkond muutub vabamaks ja majanduslikke probleeme suudetakse leevendada. Rahva lootus ei täitunud.

Meeleavaldajad nõudsid valitsuse lahkumist