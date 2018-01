„Samaaegselt toimuvad viimased tegevused, et Tallinna linnvalitsus saaks kehtestada Patarei uue detailplaneeringu,“ lisab RKAS-e kommunikatsioonispetsialist Mariliis Sepper.

Kas 2018 märgib Patarei jaoks aastat, mil viimaks terendab helde tulevik, on veel vara öelda. Küll aga ootab kompleksi väike remont. „Avade sulgemine, vihmaveesüsteemide ja katuse osaline remont ning välisvalgustuse paigaldamine hoone perimeetrile,“ selgitab Sepper planeeritavaid töid.

Ajaloolane Jaak Juske leiab, et parandustööd on hea uudis. „Samas on Patarei puhul kõige olulisem, et see üleeuroopalise tähtsusega mälestis korda saaks. Igal juhul peab mereäär jääma avatuks promenaadi tarvis. Ja tegelikult oleks oluline, et ka ülejäänud Patarei ala oleks erakätesse mineku korral maksimaalselt avatud,“ leiab Juske.