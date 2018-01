Türgi siseminister Süleyman Soylu on saanud palju kriitikat, kuna ütles välja, et politsei peaks murdma jalad neil, kes koolide juures narkootikume müüvad.

Nii Türgi inimõiguste ühendus (IHD) kui ka opositsiooni ajaleht Cumhuriyet süüdistavad Soylut kuritegevuse õhutamises, vahendab BBC.

„Kui edasimüüjad on kooli lähedal, on politseil kohustus nende jalad murda. Tehke seda ja süüdistage mind. Isegi kui see läheb maksma viis, kümme või 20 aastat vanglas,“ ütles Soylu Ankaras peetud konverentsil. Ta sõnas, et Türgi peab võitlema narkootikumide edasimüüjate vastu niisamuti nagu see võitleb mässuliste vastu.

„Mida me teeme terroristidega, peaksime tegema ka narkodiileritega - mitte keegi ei tohi mürgitada meie tulevikku. Mida teeb politsei, on minu vastutusalas,“ rääkis minister.