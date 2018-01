Ettevõtjast rahvuskonservatiivsele poliitikule Maria Kaljustele ei meeldi, et Ivo Linna, kes on naise arvates poliitiliselt sõltuv, reklaamib tema kodusaart Saaremaad. Naise arvates võiks seda teha mõni sõltumatum inimene, sest Linna reklaamib kergekäeliselt kõike alates kooseluseadusest ja lõpetades plastakendega.

"Ega ma muud ei tahtnudki öelda, et kui inimene võtab raha vastu kõige reklaamimise eest, siis ei ole tema sõnadel enam kaalu ja järgmine kord, kui me esindajat valime peaksime sellega arvestama. Olles ennast poliitiliselt positsioneerinud ei saa ta enam esindada inimesi, kes temaga sel teemal arvamust ei jaga," selgitas 2015. aasta naisettevõtjakas valitud Kaljuste, miks ei pea seda õigeks toidutootjaid, kelle hulgas on ka konservatiive, keda Linna oma reklaamitööga samuti esindab.

"See postitus sai alguse tegelikult arutelust kuidas inimeste arvamused mõjutavad nende parketikõlbulikust. Tõnis Mägi kohta kirjutati hiljuti, et on muusikuna "langev täht", kuna julges arvamust avaldada. Mina küll ei arva, et ta [Ivo Linna] muusikuna kuidagi viletsam oleks selle pärast, et ta esindab mulle ideoloogiliselt erinevaid vaateid. Küll aga ei taha ma teda esindusnäoks asjale, mis on erakordselt tähtis ja seda veel raha eest," rääkis naine.

"Ivo Linna on viimasel ajal muutunud teatud poliitilise vaate esilauljaks. Ja pole ta ainus saarlane... on veel neid, kellel pole kõik müügiks," lisab poliitik oma postituse kommentaarides. "Saaremaa tooteid reklaamib inimene, kes valjuhäälselt reklaamib ennast sellise liberaalse maailmavaate esindajana ja on ammu vaadete poolest täielikuks nišipoliitikuks muutunud."