Eesti Muusikaauhinnad 2018 esinejate nimekirja on lisandunud NOËP, kes esitleb muusikaauhindade galal oma uut laulu. „Uus singel on pisut melanhoolne ent siiski positiivne lugu, mida toetab sume elektrikitarr ning kerge elektrooniline biit,“ kommenteeris NOËP ehk Andes Kõpper.

EMA galat iseloomustab mees sõnadega grandioosne, sümpaatne ja huvipakkuv. Just sellised on olnud ka tema etteasted. „Esimest korda esinesin EMA-l 2013. aastal Tenfold Rabbitiga ja see oli sõna otsese mõttes üsna peadpööritav etteaste, sest mind tõsteti diivaniga õhku ja siis pandi see pöörlema, “ meenutab Kõpper.

Möödunud aastal esines mees NOËP-ina koos kooriga. „See oli ka äge, sest sellist võimalust ikka iga päev ei tule Kuna tegemist on ju galaga, siis publik ootabki, et laval toimuks midagi ainukordset,“ on Kõpper veendunud. „Kui tehtaks ainult lihtsakoelisi esinemisi, siis ei pälviks ka see üritus nii palju tähelepanu.”

Milliseks kujuneb NOËP-i seekordne etteaste, näeb juba 25. jaanuaril. Eesti Muusikaauhinnad on Andres Kõpperi jaoks kui pidepunkt, mis annab võimaluse tagasi vaadata ja aasta kokku võtta. „Möödunud aasta oli täis põnevaid esinemisi nii kodumaal kui ka mujal. Kirjutatud sai palju uut muusikat, mida loodetavasti nüüd alanud aastal ka kuulda saab,“ ütles Kõpper.