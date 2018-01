Kahe viimase aasta jooksul on juhtunud mitu vingugaasiõnnetust, kus kannatajaiks on jäänud lapsed. Paljudelt on vingugaas koguni elu röövinud.

Kiisa tänav, Tallinn - 1 kannatanu

Jaanuari lõpus viis kiirabi nädalavanuse gaasimürgistuse saanud poisi tervisekontrolliks haiglasse. Tegemist oli gaasilekkega.

Ilvese tänav, Tallinn – 4 kannatanut (2 täiskasvanut ja 2 last)

22. oktoobril kell 1.15 teatati sündmusest, mille kohta võib öelda õnnelik õnnetus. Nimelt ärkas Nõmmel Ilvese tänaval ööl vastu pühapäeva ühes korteris halva enesetunde peale üles terve perekond. Kiirabi tegi kindlaks, et kahel täiskasvanul ning kahel lapsel on vingumürgitus, inimesed toimetati haiglasse. Nõmme päästekomando päästjad tegid mõõtmistulemuste abil omakorda kindlaks, et gaasiboileriga korteris on vingugaasi kontsentratsioon õhus üle normi. Akende õhutamisega saadi õhk kodus taas puhtaks, siiski võivad sellised õnnetused olla väga traagiliste tagajärgedega.

Energia 2, Tallinn – 3 kannatanut (2 last ja 1 täiskasvanu)

29. oktoobril kell 15.22 teatati, et Energia tänaval on kortermaja ühes teise korruse korteris hakanud gaasikatla kütmise tagajärjel halb 1-aastasel poisi, 14-aastasel neiul ning 37-aastasel pereemal. Kõik vingumürgituse saanud kannatanud toimetati kiirabi poolt haiglasse. Päästjad tuulutasid ruumid.

Energia 2, Tallinn (Robin Roots)

Nisu 28, Tallinn – 1 hukkunu (toimus gaasiplahvatus)

19. juuni kell 14.02 teatati, et Põhja-Tallinnas Nisu tänaval on neljakorruselises kortermajas tulekahju. Põleng sai alguse neljanda korruse ühes korteris toimunud gaasiplahvatusest. Päästjate saabudes põles korter neljandal korrusel, osaliselt olid süttinud maja katus ning pööning. Kiirabi viis haiglasse vigastada saanud mehe, kes hiljem suri haiglas. Kohapeal osutas kiirabi esmaabi kahele naisele.

Nisu 28, Tallinn (Robin Roots)

Erika, Tallinn - 1 kannatanu

31. detsembri keskpäeval toimetati Tallinnas Erika tänava ühest korterist haiglasse vingugaasimürgistuse kahtlusega laps, kes gaasiküttega majas duši all kokku kukkus. Kohapeal tuvastati mõõteseadmete abil gaasileke.

2016. aastal aset leidnud õnnetused:

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) andmetel toimus 2016. aasta jooksul 9 õnnetusjuhtumit. 8 õnnetust oli seotud korterisisese gaasipaigaldisega ja vingugaasimürgitusega. Nimetatud õnnetuste tagajärjel hukkus 5 inimest. 1 õnnetusjuhtum oli seotud gaasiveesoojendi remondi käigus toimunud gaasiveesoojendi plahvatusega, mille tagajärjel hukkus 1 inimene.

Erika 6, Tallinn - 2 hukkunu, 2 kannatanu

Aasta alguses (jaanuaris ja märtsis) hukkusid gaasiveesoojendi kasutamisel Erika tänava majas 11-aastane poiss ning 6-aastase poiss.

Samuti viidi väikese vahega lastehaiglasse vingumürgistuse saanud kaks last, 10- ja 16aastane.

Erika 6, Tallinn (Stanislav Moshkov)

Olevi tänav, Kohtla-Järve - 1 hukkunu, 1 kannatanu

Plahvatas kortermajas vannitoa gaasikatel, mille järel lahvatas korteris tulekahju. Õnnetus sai alguse gaasikatla remontimisest.

Võidu tänav, Narva - 1 hukkunu

Märtsis leiti Narvas Võidu tänaval hommikul korteri vannitoast surnuna 15-aastane tüdruk, surma põhjus gaasiboilerist põhjustatud vingumürgitus.

Kopli 78a, Tallinn - 2 kannatanu

Tavapärase õhtuse vanniskäigu ajal hakkas maikuus 1,8- ja 4,7aastasel lapsel halb. Noorim kippus teadvust kaotama. Kiirabi viis põngerjad lastehaiglasse tervisekontrolli, kus neil tuvastatigi vingumürgistus. Nad jäeti ööseks haiglasse jälgimisele ja lubati koju alles järgmise päeva pärastlõunal.