Paistab, et Lady Gaga on tervisehädadest jagu saanud - uut aastat võtab ta vastu trimmis bikiinikehaga.

31aastane poptäht jagas Twitteris fotot, kus on näha nii tema tätoveeringud kui ka muud ihuvõlud.

Happy New Year. To happiness. Health. Love. And to the simplicity of beautiful unforgettable nature, life. pic.twitter.com/dpdN1eXeeS