Eesti ühe nõutuma ansambli Patune Pool solist ja saate "Rahvabänd" saatejuht Sünne Valtri rääkis "Seitsmestele", kuidas kulges tema jaoks möödunud aasta. Lisaks avaldas Sünne, mis on tema hea vormi nipp.

Viimase aasta jooksul on Sülle Valtri kaotanud üle pea 40 kilo. "Läks 38 kilo. Ma pean kahjuks ütlema, et pühadega on tulnud paar kilo isegi tagasi, aga issand jumal - ei saa ju koguaeg ka end piitsutada," sõnas ta. Sünne hea füüsilise vormi saladus on imelihtne - tema toidulaualt kadusid kõik jahutooted. "Tegingi teadlikult valikud, et mida ma söön ja mida ma ei söö, sest midagi pole teha - tervis hakkas vägagi kannatama," sõnas ta.

