Maapinna vajumine Peipsi lõunaosas võib ükskord viia selleni, et järv uputab Piirissaare - ühe küla on lained seal juba neelanud ning lähikonnas on hulk vee alla jäänud saari.

Akadeemik ja geoloog Anto Raukas on Peipsit uurinud pea pool sajandit ning kinnitab, et järve põhjaosa kerkib ja lõunaosa vajub ning nii valgub järvevesi lõunasse, kus asub ka Piirissaar ja veetase selle ümber tõuseb.

„Tartu ülikooli teadlane August Mieler tõestas 1926. aastal eriaegsete kaartide võrdlemise abil, et selle saare pindala vähenes 20,08 ruutkilomeetrilt 1796. aastal 7,59 ruutkilomeetrini 1900. aastal (praegu 7,5 km² - toim.),” märgib Raukas.