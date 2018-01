Ülipopulaarsed superkangelastega filmid ajavad Jodie Fosterit marru.

„Kinos käiakse nagu lõbustuspargis,“ pahandas Oscari-võitja hiljutises Radio Timesi intervjuus, lisades, et koomiksikangelastel põhinevad linateosed rikuvad ameeriklaste ja viimaks kogu maailma vaatamisharjumused.

„Stuudiod toodavad rämpsu, et masse ja aktsionäre ligi tõmmata. See on nagu maapõue hüdrauliline purustamine - saad kohe võimsa tulemuse, aga hävitad Maa. Mina isiklikult teen filme, kuna mul on vaja midagi öelda, et endast või oma kohast maailmas sotti saada, või siis selleks, et inimesena areneda.“