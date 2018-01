Kortermaja korteriühistu juhatuse liikme sõnul on ühistul kõnealuse korteriga alates maja renoveerimisest probleemid. "Me hakkasime maja renoveerima kusagil maikuus. Praegu paneme Kredexi toetusega korteritesse ventilatsiooni, mis on kõigis teistes korterites, nii vannitoas kui köögis, olemas. Ainult selles korteris on puudu, sest ta ei lase seda panna," räägib korteriühistu juhatuse liige.

"Mul on kurb, et see niimoodi juhtus. Just täna oligi mul plaanis talle helistada ja öelda, et me ikkagi tuleme ja vaatame korteri üle kuna ta on omal kõik ise ümber teinud ja nüüd olemegi probleemi ees, et mis saab edasi. Just sellepärast, et see ei anna talle niimoodi toetust kätte," räägib ta. "Aga ta peab lubama, ta ei pääse! Eriti nüüd peale selle, kui ta sai vingugaasimürgistuse. Ma usun, et nüüd ta hakkab mõtlema ja on nõus ventilatsiooni lahti tegema," on korteriühistu juhatuse liige optimistlik.

Valvepressiesindaja Annika Koppeli sõnul on see juba teine juhtum sel nädalal, kus laps saab vingugaasimürgistuse.

"See võiks olla tõsine häirekell kõigile neile inimestele, kel on kodus gaasiseade. Kui teil veel ei ole kodus vingugaasiandurit, siis pange see endale ja kohe täna. Sellest sõltub teie ja teie pereliikmete elu. Ja laske spetsialistil oma gaasiseadmed üle kontrollida ja hooldada," palub Koppel.

Täna külastasid Angerja tänava korterit ka Tehnilise Järelevalve Ameti töötajad (TJA). TJA tööstusohutuse teenistuse juhataja Ingrid Teinemaa ütleb, et õnnetuse asjaolude uurimise käigus selgus, et selle juhtumi põhjused on suures osas samad kõigi varasemate sarnaste juhtumitega. "Ümberehitustööd ilma pädevat spetsialisti kaasamata, puudulik ventilatsioon, gaasiseadme audit tegemata. Ehk sellist seadet ei tohi kasutada," toob Teinemaa välja.

Küsimuse peale, miks antud piirkonnas pidevalt gaasiõnnetusi ette tuleb, põhjendab Teinemaa, et antud piirkonna gaasilekete juhtumeid ei saa pidada kuidagi anomaaliaks. "Sealsetes kortermajades kasutatavad gaasiseadmed on samalaadsed kui teisteski piirkondades Eestis, kus vanemates kortermajades on kasutusel gaasiseadmed," kinnitab Teinemaa ja viitab, et peamiste probleemide põhjuseks on siiski omavolilised ümberehitustööd ja seadmete paigaldustööd ilma spetsialiste kaasamata ehk ruumide planeeringut ning tehnosüsteeme on nõuetele mittevastavalt muudetud.

"Tuletame siinkohal meelde, et alates 1. jaanuarist 2018 on vingugaasiandur kohustuslik paigaldada sellistesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasianduri paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid, nagu näiteks pliidid, ahjud ja kaminad, millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi."