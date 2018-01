„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Sten, Margus, Martin ja Norbert on valmis, et aasta esimeses podcast'is rääkida kõikidest viimaste nädalate jooksul mängitud mängudest, maailmas toimuvatest veidrustest ning rumalatest YouTube'i staaridest. Samuti loetletakse üles viimaste aastate 10 kõige kummalisemat vandenõuteooriat, mis on liiga hullumeelsed, et neid uskuda.

Vaata ka jutuks tulnud Level1 aasta mängu videot: