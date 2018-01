Apollo raamatupoe ostu- ja turundusjuhi Eha Panki sõnul on sel teosel määrav roll meie kultuuriloos. “Eestis on tuhandeid häid autoreid ja põnevaid raamatuid, ent meie otsimegi seda Eesti rahvast enim mõjutanud teost,” selgitas Pank ning lisas, et sageli ei olegi parimad raamatud need, millel on suured müüginumbrid, vaid hoopis need teosed, mis tõepoolest lugejatele korda lähevad ja pikaks ajaks jälje jätavad.