Põhja-Ameerikat on tabanud nõnda suur pakane, et ilmselt on see hetkel külmim koht maakeral, kirjutab BoredPanda. Külmalaine tõttu on ära jäänud mitmed üritused ning inimesed postitavad sotsiaalmeediasse fotosid külmataadi imetegudest.

Et äärmuslikke ilmaolusid jagub veel mõneks päevaks, otsustas leht välja otsida kõige kaunimad ja imekspandavamad külmafotod - nii ei pea piirkonnas viibijad kogu selle ilu nägemiseks oma nina toast välja pistma ja surnuks külmumisega riskima.

Tõsi, enneolematu külm on Ameerikas nõudnud juba vähemalt 11 inimelu, kirjutab BBC. USA ilmateenistuse (NWS) kinnitusel on lund oodata ka Floridasse. „Oodata on väga madalaid temperatuure ning ohtlikult külma tuult,“ lisas NWS. Mitteametlikult nimetatakse USA-d tabanud pakast pommtsükloniks.