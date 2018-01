Kauba all lookas poeriiulitel müüakse samalaadseid tooteid, mille hinnavahe on kohati mitmekordne - kümne euro eest võib ühes poes saada kotitäie ja teises vaid näpuotsaga kraami.

Üks põhjus on toiduainetes kasutatud tooraine: nii maksab pakk odavaid kalapulki vaid 69 senti ja sisaldab 22 protsenti kala, seevastu sama suur pakk kalafileepulki maksab üle kolme korra enam (2,25 eurot), kuid sisaldab kolm korda rohkem kala, pealegi fileed.

“Asi on väga lihtne – kui on odavam hind, tuleb vaadata koostist,” selgitab toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Odavamate vorstide põhikoostisosa on lihast odavam kanalihamass: “Kui üks vorst maksab neli ja teine kaheksa eurot kilo, siis ei tasu arvata, et kallima vorsti teinud tootja on kasuahnem, tuleks lugeda hoopis koostist.”

Odavamat toorainet kasutades saab valmistada taskukohast suupoolist ka väiksema sissetulekuga inimestele, sest statistikaameti äsjaste andmete kohaselt elab ligi viiendik eestimaalastest suhtelises vaesuses.

