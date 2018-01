"Elu nagu seiklusfilmis," võiks öelda Reimo Lilienthali kohta, kes mitu korda pääses surmasuust, keeras mammona kummardamisele selja ja tegeleb nüüd teiste aitamisega.

Praegu toimetab Reimo Lilienthal Järvamaal Kirna mõisas ja tunnistab, et ärimehena poleks ta sellist lagunenud mõisahoonet kunagi ostnud, kuid kuna tegu on maailmas ainulaadse paigaga, kus inimesed juba viimased 20 aastat käinud maapõuest kiirgava energia toel oma tervist turgutamas, otsustas ta kompleksi soetada, et seda ka edaspidi kõigi abivajajate jaoks avatuna hoida.

Mees tunnistab, et on enamiku elust tegelnud äriga, autode müügiga, olnud sel alal edukas ja saanud endale kõike lubada, kuid merel saadud välgutabamus muutis kõik.

"Kõike, mida ma elus tegin, tegin ainult raha pärast, nagu enamik ärimehi. See, mida praegu teen, on mingil määral seotud heategevusega, samuti olen ka vabatahtlik merepäästja ja päästan hättasattunuid nii merel kui maal," märgib Lilienthal.

KIRNA MÕIS (MARIANNE LOORENTS)

Refereeritud artikli täistekst Maalehes