Ravimiamet jätkab Tartu ringkonnakohtus vaidlust Terve Pere Apteegiga selle üle, kas apteegi tegevusluba Põhja-Tallinna regionaalhaiglas kehtib.

Mullu rahuldas Tartu halduskohus Terve Pere Apteegi kaebuse ja tühistas ravimiameti otsuse, millega peatati osaliselt apteegi tegevusloa kehtivus PERHis. Apteek leidis oma kaebuses, et oluline pole mitte niivõrd ruumide kasutamisõigust tõendav dokument, vaid see, kas tal on tegelikkuses õigus ruume kasutada, on kirjutanud Postimees.

Ravimiamet on leidnud, et apteegil pole alates mullu 2. oktoobris teenuse osutamiseks PERH-iga kehtivat üürilepingut viimase pindade kasutamiseks.

Ravimiamet vaidlustas Tartu halduskohtu otsuse, kinnitas ameti õigusnõunik Andrus Varki Õhtulehele.