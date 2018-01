Iisraeli valitsus on peaminister Benjamin Netanjahu eestvõttel vastu võtnud plaani saata dokumentideta varjupaigataotlejad tagasi oma päritoluriiki.

Plaan näeb ette, et vabatahtlikele lahkujatele antakse raha kuni 3000 eurot, aga need, kes Iisraelist lahkumisest keelduvad, paigutatakse vanglasse, kirjutas The Times of Israel.

„Sissetulnute jaoks on lihtne valik – kas teha meiega koostööd ja lahkuda vabatahtlikult auväärsel, inimsõbralikul ja seaduslikul teel, või me oleme sunnitud kasutama teisi meile saadaolevaid vahendeid, mis samuti vastavad seadusele. Ma loodan, et nad valivad meiega koostöö,“ sõnas Iisraeli peaminister Benjamin Netanjahu.

Tema sõnul on Iisraelis 60 000 illegaalset sisserändajat, kuid 20 000 on maalt lahkunud.

Varjupaigataotlejatele suunatud kava puudutaks Eritreast, Sudaanist, Rwandast ja Ugandast Iisraeli saabunud inimesi.