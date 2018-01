Neljapäevaks on oodata vihmast või lörtsist ning tuulist ilma. Mandril võib öösel ka lund tulla.

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, mandril paiguti ka lund. Kohati on udu. Puhub kagutuul 4-8, saartel ja läänerannikul 5-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..+3°C, edastas Riigi Ilmateenistus.

Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub kagutuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4°C.