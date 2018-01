Munitsipaalpolitsei pidas kinni purjus naise, kes sundis haige sõbranna taksikoera rihmast sikutades endaga kaasa tulema.

Teisipäeva pärastlõunal saabus mupo patrullile väljakutse Väike-Ameerika tänavale. „Helistaja sõnul piinavat purjus naine väikest taksikoera,“ rääkis mupo pressiesindaja Meeli Hunt. „Kohale saabunud patrullile avanes pilt, kuidas õllepudel ühes käes ja taksikoer rihmaga teises käes püüab ilmsete joobetunnuste ja tasakaaluprobleemidega häälekas naine rihma sikutades ja kohati järele lohistades sundida pisikest taksikoera endaga kaasa tulema,“ kõneles Hunt.

Patrulli nähes lõpetas naine koera väärkohtlemise. Küsitluse käigus selgus, et naine ei olegi koera omanik. Omanik elavat hoopis kaugemal kesklinnas ja olevat tema sõbranna, kes on kodus haige. Asja kontrollimiseks viidi nii taksikoer kui ka naine sõbranna koju. Selgus, et koeral puudub kiip, mille vajalikkust selgitati koera omanikule, samuti juhiti koeraomaniku tähelepanu tema enda aegunud ID-kaardile. „Mõlemale naisele selgitati lemmikloomade pidamise nõudeid ning loeti karmid sõnad peale,“ sõnas Hunt.