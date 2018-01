Mees, kes maailma üht kõmulisemat kaunitari Paris Hiltonit kosida otsustab, peab olema vapper. Ja rikas! "Kui Chris [sõrmusele järele minnes] karbi lahti tegi, hakkas ta sõna otseses mõttes värisema. Ta ütles: „Ma ei suuda värisemist järele jätta,““ meenutab kahe miljoni dollarilise kihlasõrmuse juveliir.

Küllap ei ajanud näitleja Chris Zylkat (32) vabisema sõrmuse hinnasilt, vaid pirnikujulise hunnitu briljandi ilu ja emotsionaalne tähendus. Juveliir Michael Greene kinnitas ajakirjale People, et haruldase ehte väärtus on umbkaudu kaks miljonit dollarit. Kuigi Paris ei osalenud sõrmuse disainimises, oli ta oma kallimale diskreetseid vihjeid andnud. „Paris rääkis Chrisile millalgi, et talle meeldib hirmsasti oma ema pirnikujuline briljant,“ pajatas Greene. „Chris on tark mees ja käib Parise perega tihedalt läbi.“

36aastane Paris oli kihlasõrmusest vapustatud. “See oli niivõrd kaunis ja sätendav. Värisesin seda sõrme pannes. See on ilusaim sõrmus, mida ma eales näinud olen!“ õhkas Hiltoni hotelliketi pärija ajakirjale People. Ning ilusaid sõrmuseid on endine tõsielusarja „Lihtne elu“ täht näinud omajagu – tal on seljataga kaks purunenud kihlust. Ometi nimetas ta päeva, kui Chris umbkaudu kaks aastat kestnud kuramaaži järel Aspeni suusakuurordis tema ees ühele põlvele laskus ning teda naiseks palus, elu romantilisimaks – ning Chrisi oma elu armastuseks ja parimaks sõbraks.

Pole kahtlust, et tunded on vastastikused. „Paris on nii seest kui ka väljast maailma ilusaim ja imelisim naine,“ kiitis Zylka People'ile. „Olen maailma suurim õnneseen, et saan oma unistuste tüdrukuga abielluda.“