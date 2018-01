„“Aktuaalse kaamera“ ankur ei peaks olema lihtsalt diktor, kes loeb maha teiste kirjutatud teksti. Ühe ankru süsteemi arutati ka aasta tagasi, kui uude stuudiosse koliti. Siis otsustati jätkata veel vanal moel,“ selgitab ERRi teleuudiste juht Liisu Lass, et eelmise aasta alguses uude stuudiosse kolinud saade tõi eetrisse taas kaks diktorit, kuid nüüd otsustati jätkata vaid ühe saatejuhiga.

Lassi sõnul tuleneb ümberkorraldus soovist võimaldada ankrule aktiivsemat rolli ajakirjanikuna.

Ta ütleb, et ühe ankru süsteemile üleminekut arutati kõikide diktoritega, tehti ka uuringuid, mis kinnitasid, et televaatajad võivad ühe aktiivse ankruga saate hästi vastu võtta.

„Muutusega soovime ekraanil kasutada rohkem ka meie ajakirjanikke, kes on oma valdkonna eksperdid. Sõltuvalt sündmustest tuleksid nad saatesse külalisena ja avaksid vaatajale sündmuste tausta,“ ütleb ta.

Muudatus lisakulusid ei tähenda

Lõppenud aasta veebruaris kolis Eesti vanim uudistesaade uhiuude ja moodsasse stuudiosse ning pika stuudiolaua taha pandi istuma korraga kaks diktorit. Jäi mulje, et stuudio kujundatigi niimoodi, et seal oleks mugav toimetada korraga kahel diktoril. Seetõttu tekib nüüd küsimus, kas investeeringud uude stuudiosse on korstnasse läinud?